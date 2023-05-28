Президент Ильхам Алиев: После избрания великого лидера президентом по сегодняшний день Азербайджан зарекомендовал себя в мире как образцовая страна

В этом месяце мы отметили 100-летие великого лидера Гейдара Алиева и до конца года мероприятия будут продолжаться.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев 28 мая на встрече с жителями Лачинского района.

Глава государства отметил, что именно с приходом Гейдара Алиева к руководству Азербайджан смог встать на ноги, вступить на путь развития, был положен конец гражданской войне. "С октября 1993 года - после того как он был избран президентом - по сегодняшний день Азербайджан зарекомендовал себя как пространство стабильности, образцовая страна в мире", - добавил Президент Ильхам Алиев.