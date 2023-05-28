Президент Ильхам Алиев: Мы встречаемся с вами в городе Лачин и большего счастья быть не может

Хорошо помню, вы, наверное, тоже помните, что 24 декабря 2011 года в свой день рождения я встретился с лачинцами в поселке Тахтакерпю Агджабединского района.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 28 мая на встрече с жителями Лачинского района.

"Я обычно не справляю дни рождения, в том числе юбилейные даты. Свое 60-летие отметил на Джыдыр дюзю, а 50-летие - в поселке Тахтакерпю. В то время в поселке Тахтакерпю для лачинцев был возведен поселок, состоящий более чем из 550 домов. На той встрече я сказал, что настанет день, когда мы построим для вас в Лачине еще более красивые дома, и этот день наступил. С того времени прошло лишь 11 лет, и вот мы встречаемся с вами в городе Лачин, большего счастья быть не может", - подчеркнул глава государства.