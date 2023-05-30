Президент Ильхам Алиев: Уверен, что визит Президента Израиля придаст стимул развитию дружеских отношений между нашими странами

Я уверен, что этот визит (визит Президента Израиля - ред.) придаст стимул развитию дружеских отношений между нашими странами.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 30 мая Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи с Президентом Израиля Ицхаком Герцогом в расширенном составе.

Отметив, что проведены отличные обсуждения с Президентом Израиля по поводу двусторонней повестки, а также региональных вопросов, глава государства подчеркнул: "Уверен, что во время встречи с делегациями и во время встреч в рамках вашего визита сегодня и завтра будет обсужден широкий спектр вопросов".