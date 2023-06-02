https://news.day.az/officialchronicle/1569854.html Президент Ильхам Алиев: Сегодняшний уровень азербайджано-итальянских отношений вызывает удовлетворение
Президент Ильхам Алиев: Сегодняшний уровень азербайджано-итальянских отношений вызывает удовлетворение
Сегодняшний уровень азербайджано-итальянских отношений вызывает удовлетворение.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в поздравительном письме Президента Ильхама Алиева, адресованном Президенту Италии Серджо Маттерелле по случаю 2 Июня - Дня Республики.
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С полным текстом письма можно ознакомиться по ссылке.
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