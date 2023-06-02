Президент Ильхам Алиев: Сегодняшний уровень азербайджано-итальянских отношений вызывает удовлетворение

Сегодняшний уровень азербайджано-итальянских отношений вызывает удовлетворение.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в поздравительном письме Президента Ильхама Алиева, адресованном Президенту Италии Серджо Маттерелле по случаю 2 Июня - Дня Республики.

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С полным текстом письма можно ознакомиться по ссылке.