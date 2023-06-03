Президент Ильхам Алиев утвердил cоглашение, подписанное между Азербайджаном и Израилем

Президент Ильхам Алиев подписал указ об утверждении "Соглашения о сотрудничестве в области охраны окружающей среды между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Государства Израиль".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в указе, руководствуясь пунктом 17 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляется утвердить "Cоглашение о сотрудничестве в области охраны окружающей среды между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Государства Израиль", подписанное 19 апреля 2023 года в городе Баку.

Министерству экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики поручено после вступления в силу соглашения, указанного в части 1 указа, обеспечить реализацию его положений.

Министерству иностранных дел Азербайджанской Республики поручено направить уведомление правительству Государства Израиль о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления соглашения в силу.