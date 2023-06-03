https://news.day.az/officialchronicle/1570269.html Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в ряд законов
Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в ряд законов
Президент Ильхам Алиев утвердил закон Азербайджанской Республики о внесении изменений в Гражданский кодекс Азербайджанской Республики, Гражданский процессуальный кодекс Азербайджанской Республики, законы Азербайджанской Республики "О нотариате", "О передаче имущества в муниципальную собственность" и "О государственной пошлине".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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С полным текстом закона можно ознакомиться по ссылке.
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