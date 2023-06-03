https://news.day.az/officialchronicle/1570355.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в ужине от имени Реджепа Тайипа Эрдогана в Анкаре
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в ужине от имени Реджепа Тайипа Эрдогана в Анкаре
От имени Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана дан ужин в честь участников церемонии начала исполнения Эрдоганом своих полномочий.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
В мероприятии приняли участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева.
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