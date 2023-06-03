Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в ужине от имени Реджепа Тайипа Эрдогана в Анкаре

От имени Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана дан ужин в честь участников церемонии начала исполнения Эрдоганом своих полномочий.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

В мероприятии приняли участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева.