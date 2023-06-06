Асим Моллазаде награжден орденом "За службу Отечеству".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев.

Согласно распоряжению, за многолетнюю плодотворную деятельность в общественно-политической жизни Азербайджанской Республики Асим Назим оглу Моллазаде награждается орденом "За службу Отечеству" 2-й степени.