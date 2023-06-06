https://news.day.az/officialchronicle/1571125.html Асим Моллазаде награжден орденом "За службу Отечеству"
Асим Моллазаде награжден орденом "За службу Отечеству"
Асим Моллазаде награжден орденом "За службу Отечеству".
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев.
Согласно распоряжению, за многолетнюю плодотворную деятельность в общественно-политической жизни Азербайджанской Республики Асим Назим оглу Моллазаде награждается орденом "За службу Отечеству" 2-й степени.
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