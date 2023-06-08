В Азербайджане внесены изменения в перечень сырья и материалов, импорт которых освобожден от НДС

Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменения в "Перечень сырья и материалов, импорт которых освобожден от налога на добавленную стоимость".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно указу, освобожден от НДС импорт бланков паспортов и удостоверений личности нового поколения, отпечатанных за границей.