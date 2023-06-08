https://news.day.az/officialchronicle/1571685.html В Азербайджане внесены изменения в перечень сырья и материалов, импорт которых освобожден от НДС
В Азербайджане внесены изменения в перечень сырья и материалов, импорт которых освобожден от НДС
Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменения в "Перечень сырья и материалов, импорт которых освобожден от налога на добавленную стоимость".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно указу, освобожден от НДС импорт бланков паспортов и удостоверений личности нового поколения, отпечатанных за границей.
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