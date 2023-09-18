Президент Ильхам Алиев: Есть необходимость в создании в системе ООН специального механизма, связанного с пропавшими без вести лицами

Считаем, что есть необходимость в создании в системе ООН специального механизма, связанного с пропавшими без вести лицами.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в послании Президента Азербайджана Ильхама Алиева, направленном участникам международной конференции на тему "Наращивание национальных и международных усилий, направленных на выяснение судеб лиц, пропавших без вести".

"Установление судеб пропавших без вести лиц также важно с точки зрения нормализации армяно-азербайджанских отношений, примирения. Сотрудничество в этой сфере может стать одной из эффективных мер по построению доверия.

Вопрос лиц, пропавших без вести во время вооруженных конфликтов, является глобальной проблемой. Азербайджан предпринял серьезные шаги для повышения внимания к этому вопросу в международной плоскости. Наша страна каждые два года выдвигает резолюцию о пропавших без вести лицах на Генеральной Ассамблее ООН. Считаем, что есть необходимость в создании в системе ООН специального механизма, связанного с пропавшими без вести лицами.

Уверен, что конференция будет способствовать привлечению внимания международной общественности к такому болезненному вопросу, как выяснение судеб лиц, пропавших без вести", - говорится в послании.