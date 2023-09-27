Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Светлая память о наших героях, павших за Родину, будет вечно жить в наших сердцах!

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поделилась в своем официальном аккаунте в Instagram публикацией в связи с 27 Сентября - Днем памяти.

Как передает Day.Az, в публикации говорится:

"Светлая память о наших героях, павших за Родину, будет вечно жить в наших сердцах!

Да упокоит Аллах души всех наших шехидов!".