https://news.day.az/officialchronicle/1601569.html Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Светлая память о наших героях, павших за Родину, будет вечно жить в наших сердцах! - ФОТО
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Светлая память о наших героях, павших за Родину, будет вечно жить в наших сердцах! - ФОТО
Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поделилась в своем официальном аккаунте в Instagram публикацией в связи с 27 Сентября - Днем памяти.
Как передает Day.Az, в публикации говорится:
"Светлая память о наших героях, павших за Родину, будет вечно жить в наших сердцах!
Да упокоит Аллах души всех наших шехидов!".
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