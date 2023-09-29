https://news.day.az/officialchronicle/1602357.html Президент Ильхам Алиев: Уже утверждены генеральные планы восьми городов и девяноста двух сел
Президент Ильхам Алиев: Уже утверждены генеральные планы восьми городов и девяноста двух сел
В целом уже утверждены генеральные планы восьми городов и девяноста двух сел.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на 2-м Азербайджанском национальном градостроительном форуме в Зангилане.
Подчеркнув, что в ближайшие годы начнутся широкомасштабные работы по строительству жилья, в том числе в городе Шуша и других городах, глава государства отметил, что это одна часть программы.
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