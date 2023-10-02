https://news.day.az/officialchronicle/1603122.html В Азербайджане награждена группа лиц, отличившихся в сфере туризма - Распоряжение
В Азербайджане награждена группа лиц, отличившихся в сфере туризма - Распоряжение
Награждена группа лиц, отличившихся в сфере туризма в Азербайджанской Республике.
Соответствующее распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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С полным списком награжденных можно ознакомиться по ссылке.
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