В Азербайджане награждена группа лиц, отличившихся в сфере туризма

Награждена группа лиц, отличившихся в сфере туризма в Азербайджанской Республике.

Соответствующее распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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С полным списком награжденных можно ознакомиться по ссылке.