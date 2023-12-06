Президент Ильхам Алиев: Франция и Индия, вооружая Армению, как говорится, подливают масла в огонь

Франция и Индия, вооружая Армению, как говорится, подливают масла в огонь и формируют у Армении нереальное представление о ситуации.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на Форуме "Карабах: Возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности", организованном Университетом АДА совместно с Центром анализа международных отношений.

"Армения может думать, что, используя эти вооружения, она сможет заново оккупировать Нагорный Карабах. Я еще не говорю о качестве этих вооружений. Даже если это самое современное оружие, это невозможно. Потому что результат войны достигается благодаря людям и их духу. После Второй Карабахской войны даже сама Армения заявила, что во время войны у них было 12 тысяч дезертиров. То есть они не смогут противостоять Азербайджану", - отметил глава государства.