Президент Ильхам Алиев: В нашем предложении к карабахским армянам мы также затронули вопрос их прав

Азербайджан - многонациональная, многоконфессиональная страна. В Азербайджане много этнических групп. Численность некоторых из этих этнических групп намного больше, чем армянское население Карабаха, и все они живут в мире и согласии. Они пользуются всеми правами и безопасностью. И в нашем предложении к карабахским армянам, которое, кстати, было опубликовано, мы также затронули вопрос их прав. Их право на собственный язык, образование, вероисповедание, муниципальные права. Они могут избирать своих представителей на муниципальных выборах и продолжать там жить. Решение уйти было их собственным решением. По имеющимся у нас сведениям, это было преднамеренное действие, инициированное бывшим так называемым руководством так называемой "Нагорно-Карабахской республики". Уходить им было незачем, но когда они решили уйти, мы не могли их остановить.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в интервью телеканалу "Евроньюс".

"Мы обеспечили им максимально комфортные условия для ухода - в отличие от азербайджанцев, которых тридцать лет назад либо убили, либо депортировали, пытали, арестовывали, а некоторым из них пришлось перебираться через высокие горы, и там они просто замерзли насмерть. Все это было задокументировано по ходу следования и также было задокументировано то, как армяне Карабахского региона въезжали в Армению. То есть все было сделано в соответствии с гуманитарными стандартами", - подчеркнул глава государства.

Отметив, что армянам, желающим вернуться, необходимо зарегистрироваться на открытом Азербайджаном электронном портале, который доступен, подав заявление о том, что они хотят вернуться, хотят принять азербайджанское гражданство, Президент Ильхам Алиев сказал: "Некоторые из них уже подали заявление на получение гражданства, и сейчас идет процесс их рассмотрения. Некоторые армяне решили остаться в Карабахе и теперь о них заботятся наши Министерство труда и социальной защиты населения и Миграционная служба. Они зарегистрированы".