https://news.day.az/officialchronicle/1620777.html Магеррам Алиев назначен послом Азербайджана в Беларуси - Распоряжение
Магеррам Алиев назначен послом Азербайджана в Беларуси - Распоряжение
Магеррам Абыш оглу Алиев назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Азербайджанской Республики в Республике Беларусь.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев.
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