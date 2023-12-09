Магеррам Алиев назначен послом Азербайджана в Беларуси

Магеррам Абыш оглу Алиев назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Азербайджанской Республики в Республике Беларусь.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев.