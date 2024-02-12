https://news.day.az/officialchronicle/1636761.html Председатель Правительства РФ поздравил Президента Ильхама Алиева
Председатель Правительства РФ поздравил Президента Ильхама Алиева
Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.
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