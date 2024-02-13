https://news.day.az/officialchronicle/1637024.html Президент Анджей Дуда пригласил Президента Ильхама Алиева посетить Польшу
Президент Анджей Дуда пригласил Президента Ильхама Алиева посетить Польшу
Президент Польши Анджей Дуда пригласил Президента Азербайджана Ильхама Алиева посетить его страну с официальным визитом.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в поздравительном письме Президента Польши Анджея Дуды, адресованном Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах
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