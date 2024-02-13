Президент Анджей Дуда пригласил Президента Ильхама Алиева посетить Польшу

Президент Польши Анджей Дуда пригласил Президента Азербайджана Ильхама Алиева посетить его страну с официальным визитом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в поздравительном письме Президента Польши Анджея Дуды, адресованном Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах

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