Вступил в силу меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве между Азербайджаном и ОАЭ

Президент Ильхам Алиев утвердил "Меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве между министерством финансов Азербайджанской Республики и министерством финансов Объединенных Арабских Эмиратов".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим глава государства подписал новый указ.

Согласно указу, после вступления в силу меморандума, подписанного 9 января 2024 года в городе Баку, министерство финансов должно обеспечить реализацию его положений, а министерство иностранных дел - уведомить противоположную сторону о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления документа в силу.