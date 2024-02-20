Король Малайзии поздравил Президента Ильхама Алиева
Король Малайзии Султан Ибрагим направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Ваше превосходительство.
Вместе с Королевой Раджей Зарит Софией передаем Вам самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю Вашего переизбрания Президентом Азербайджанской Республики.
Уверены, что под Вашим мудрым руководством народ Азербайджана в дальнейшем добьется еще более высокого прогресса и процветания.
Прошу Всевышнего Аллаха ниспослать Вашему превосходительству крепкое здоровье, счастье, больших успехов в деятельности для того, чтобы привести Азербайджан к новым вершинам.
Желаю, чтобы многолетние братские и дружественные отношения между Малайзией и Азербайджанской Республикой еще больше укреплялись, принося взаимную пользу нашим народам", - говорится в письме.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре