Генеральный секретарь Международной организации гражданской обороны поздравила Президента Ильхама Алиева

Генеральный секретарь Международной организации гражданской обороны Нжупуо Яп Мариату направила поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.