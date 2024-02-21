https://news.day.az/officialchronicle/1639169.html Генеральный секретарь Международной организации гражданской обороны поздравила Президента Ильхама Алиева
Генеральный секретарь Международной организации гражданской обороны поздравила Президента Ильхама Алиева
Генеральный секретарь Международной организации гражданской обороны Нжупуо Яп Мариату направила поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.
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