https://news.day.az/officialchronicle/1639369.html Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Королю Саудовской Аравии
Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Королю Саудовской Аравии
Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Служителю двух благородных святынь, Королю Саудовской Аравии Салману ибн Абдул-Азизу Аль Сауду по случаю 22 февраля - Дня основания Королевства Саудовская Аравия.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.
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