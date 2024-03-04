https://news.day.az/officialchronicle/1642028.html Президент Ильхам Алиев принял председателя Народного собрания Болгарии
Президент Ильхам Алиев принял председателя Народного собрания Болгарии
4 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял председателя Народного Собрания Республики Болгария Росена Димитрова Желязкова.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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