https://news.day.az/officialchronicle/1649559.html Президенты Азербайджана и Конго выступили с заявлениями для прессы
Президенты Азербайджана и Конго выступили с заявлениями для прессы
4 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Республики Конго Дени Сассо-Нгессо выступили с заявлениями для прессы.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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