Президенты Азербайджана и Конго выступили с заявлениями для прессы

4 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Республики Конго Дени Сассо-Нгессо выступили с заявлениями для прессы.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется