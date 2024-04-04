Президент Ильхам Алиев внес изменения в указ и ряд законов

Президент Ильхам Алиев подписал указ "О применении закона "О внесении изменений в закон "О воинской обязанности и военной службе" и применении закона "О воинской обязанности и военной службе" и указ "О внесении изменений в указ "Об утверждении Положения о Государственной службе Азербайджанской Республики по мобилизации и призыву на военную службу", сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке.