Президент Ильхам Алиев: Экономика Азербайджана является самодостаточной и демонстрирует устойчивый рост даже в условиях кризиса

Экономика Азербайджана является самодостаточной и демонстрирует устойчивый рост даже в условиях кризиса.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев 23 апреля в выступлении на международном форуме на тему "СОР29 и Зеленое видение для Азербайджана", организованном в Университете АДА.

"У нас очень низкий уровень внешнего долга - менее 8 процентов валового внутреннего продукта Азербайджана", - подчеркнул глава государства.