Президент Ильхам Алиев: Все договоренности, достигнутые на встрече с Президентом Ибрахимом Раиси, уверен, будут реализованы

Все достигнутые договоренности, уверен, будут реализованы, потому что это опирается на волю иранского и азербайджанского народов.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время посещения посольства Исламской Республики Иран в нашей стране, чтобы выразить соболезнования в связи с трагической гибелью Президента Исламской Республики Иран Сейеда Ибрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахияна и других сопровождавших лиц в результате крушения вертолета.

"Как вы знаете, до трагедии мы провели вместе более двух часов. В ходе двусторонней встречи, продолжавшейся больше часа, были обсуждены многие важные вопросы. Еще раз были подтверждены будущие направления развития ирано-азербайджанских отношений и вновь продемонстрирована сильная политическая воля обеих сторон. В то же время мы провели широкий обмен мнениями по конкретным инфраструктурным проектам, были приняты важные решения. Уверен, что лица, принимавшие участие в той встрече, доведут это до нового руководства Ирана. Все достигнутые договоренности, уверен, будут реализованы, потому что это опирается на волю иранского и азербайджанского народов, и в ходе разговора с покойным Президентом Раиси мы выразили твердую волю, что впредь будет много крупных проектов, как в двустороннем, так и в многостороннем форматах", - сказал глава государства.