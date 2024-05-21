https://news.day.az/officialchronicle/1661737.html Президент Ильхам Алиев посетил посольство Ирана в нашей стране, выразил соболезнования в связи с гибелью Президента Ирана и других лиц в результате крушения вертолета - ФОТО
Президент Ильхам Алиев посетил посольство Ирана в нашей стране, выразил соболезнования в связи с гибелью Президента Ирана и других лиц в результате крушения вертолета - ФОТО
21 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев посетил посольство Исламской Республики Иран в нашей стране, выразил соболезнования в связи с трагической гибелью Президента Исламской Республики Иран Сейеда Ибрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахияна и других сопровождавших лиц в результате крушения вертолета.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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