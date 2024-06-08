В Египте состоялась церемония официальной встречи Президента Ильхама Алиева

8 июня в столице Египта Каире состоялась церемония официальной встречи Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь Президента Азербайджана был выстроен почетный караул.

В честь главы нашего государства прозвучали пушечные залпы.

Президент Арабской Республики Египет Абдель-Фаттах ас-Сиси встретил Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

Прозвучали государственные гимны Азербайджанской Республики и Арабской Республики Египет.

Начальник почетного караула отдал рапорт главе нашего государства.

Президенты Азербайджана и Египта обошли строй почетного караула.

Делегация Египта была представлена Президенту Ильхаму Алиеву, а делегация Азербайджана - Президенту Абдель-Фаттаху ас-Сиси.

Главы государств сделали официальное фото.