В Египте состоялась церемония официальной встречи Президента Ильхама Алиева - ФОТО - ВИДЕО
8 июня в столице Египта Каире состоялась церемония официальной встречи Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь Президента Азербайджана был выстроен почетный караул.
В честь главы нашего государства прозвучали пушечные залпы.
Президент Арабской Республики Египет Абдель-Фаттах ас-Сиси встретил Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.
Прозвучали государственные гимны Азербайджанской Республики и Арабской Республики Египет.
Начальник почетного караула отдал рапорт главе нашего государства.
Президенты Азербайджана и Египта обошли строй почетного караула.
Делегация Египта была представлена Президенту Ильхаму Алиеву, а делегация Азербайджана - Президенту Абдель-Фаттаху ас-Сиси.
Главы государств сделали официальное фото.
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