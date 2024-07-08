https://news.day.az/officialchronicle/1673380.html Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в бюджет Государственного нефтяного фонда Азербайджана на 2024 год
Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в бюджет Государственного нефтяного фонда Азербайджана на 2024 год
Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в указ "О бюджете Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики на 2024 год".
Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно указу, прогноз по доходам бюджета Фонда изменен с 12 миллиардов 73 миллионов 255,5 тысяч манатов на 14 миллиардов 109 миллионов 215,6 тысяч манатов, а прогноз по расходам бюджета изменен с 12 миллиардов 900 миллионов 232,5 тысяч манатов до 12 миллиардов 904 миллионов 943,3 тысяч манатов.
Государственный нефтяной фонд должен решить вопросы, вытекающие из этого указа.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре