Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в бюджет Государственного нефтяного фонда Азербайджана на 2024 год

Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в указ "О бюджете Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики на 2024 год".

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно указу, прогноз по доходам бюджета Фонда изменен с 12 миллиардов 73 миллионов 255,5 тысяч манатов на 14 миллиардов 109 миллионов 215,6 тысяч манатов, а прогноз по расходам бюджета изменен с 12 миллиардов 900 миллионов 232,5 тысяч манатов до 12 миллиардов 904 миллионов 943,3 тысяч манатов.

Государственный нефтяной фонд должен решить вопросы, вытекающие из этого указа.