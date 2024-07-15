Изменен порядок заимствований и предоставления гарантий от имени Азербайджана

Президент Ильхам Алиев внес изменения в "Порядок заимствований и предоставления гарантий от имени Азербайджанской Республики".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно подписанному в связи с этим указу, положения Порядка не распространяются на обеспечение государственных гарантий на кредиты, предоставляемые субъектам предпринимательства в соответствии с пунктами 6.1-1 и 6.1-2 "Правила использования средств Агентства аграрного кредитования и развития при министерстве сельского хозяйства", утвержденного указом главы государства от 19 декабря 2018 года.