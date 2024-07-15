https://news.day.az/officialchronicle/1675058.html Изменен порядок заимствований и предоставления гарантий от имени Азербайджана - Указ
Изменен порядок заимствований и предоставления гарантий от имени Азербайджана - Указ
Президент Ильхам Алиев внес изменения в "Порядок заимствований и предоставления гарантий от имени Азербайджанской Республики".
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно подписанному в связи с этим указу, положения Порядка не распространяются на обеспечение государственных гарантий на кредиты, предоставляемые субъектам предпринимательства в соответствии с пунктами 6.1-1 и 6.1-2 "Правила использования средств Агентства аграрного кредитования и развития при министерстве сельского хозяйства", утвержденного указом главы государства от 19 декабря 2018 года.
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