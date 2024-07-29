https://news.day.az/officialchronicle/1678281.html Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю победы дзюдоиста Хидаята Гейдарова на Олимпиаде-2024 - ФОТО - ВИДЕО
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю победы дзюдоиста Хидаята Гейдарова на Олимпиаде-2024 - ФОТО - ВИДЕО
Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией по случаю победы дзюдоиста Хидаята Гейдарова на Олимпиаде-2024 в Париже.
Как передает Day.Az, в публикации говорится:
"Браво! Браво! Браво, Хидаят! Поздравляю! Да здравствует Азербайджан!"
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