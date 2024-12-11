Президент Ильхам Алиев подписал закон в связи с месторождениями "Азери", "Чираг" и "Гюнешли"

Президент Ильхам Алиев подписал закон о принятии и утверждении "Второго дополнения к соглашению от 14 сентября 2017 года о совместной разработке и распределении добычи нефти с месторождений "Азери", "Чираг" и глубоководного участка месторождения "Гюнешли" в азербайджанском секторе Каспийского моря" и разрешении на его реализацию.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется

С полным текстом документа можно ознакомиться по ссылке.