https://news.day.az/officialchronicle/1714466.html Президент Ильхам Алиев подписал закон в связи с месторождениями "Азери", "Чираг" и "Гюнешли" Президент Ильхам Алиев подписал закон о принятии и утверждении "Второго дополнения к соглашению от 14 сентября 2017 года о совместной разработке и распределении добычи нефти с месторождений "Азери", "Чираг" и глубоководного участка месторождения "Гюнешли" в азербайджанском секторе Каспийского моря" и разрешении на его реализацию.
Президент Ильхам Алиев подписал закон в связи с месторождениями "Азери", "Чираг" и "Гюнешли"
Президент Ильхам Алиев подписал закон о принятии и утверждении "Второго дополнения к соглашению от 14 сентября 2017 года о совместной разработке и распределении добычи нефти с месторождений "Азери", "Чираг" и глубоководного участка месторождения "Гюнешли" в азербайджанском секторе Каспийского моря" и разрешении на его реализацию.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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