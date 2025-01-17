https://news.day.az/officialchronicle/1723585.html Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе один на один - ФОТО 17 января началась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе один на один. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе один на один - ФОТО
17 января состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе один на один.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
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