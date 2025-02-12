Президент Ильхам Алиев: Некоторые западные лидеры были очень несправедливы к Президенту Трампу

Среди европейских лидеров существует большая неопределенность (из-за Президента Трампа - ред.) и, я бы сказал, большая озабоченность. Причина этого очень проста. Мы все знаем, как некоторые из них относились к господину Трампу последние четыре года, когда он не был президентом. Мы уже увидели первую "дисквалификацию" - ей подвергся премьер-министр Канады.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в интервью китайскому телеканалу CGTN 20 января в Давосе. Интервью было опубликовано 11 февраля.

"Некоторые западные лидеры были очень несправедливы к Президенту Трампу, и, безусловно, они обеспокоены, что теперь, возможно, пришло время для них нести ответственность за это", - отметил глава государства, подчеркнув, что не видит других серьезных причин для беспокойства по поводу изменений в США.