https://news.day.az/officialchronicle/1736186.html В Азербайджане расширен список должностных лиц, обеспеченных правительственной связью - УКАЗ Президент Ильхам Алиев подписал указ "О внесении изменений в некоторые указы в связи с исполнением указа "О некоторых мерах по совершенствованию управления в сфере гражданской авиации".
В Азербайджане расширен список должностных лиц, обеспеченных правительственной связью - УКАЗ
Президент Ильхам Алиев подписал указ "О внесении изменений в некоторые указы в связи с исполнением указа "О некоторых мерах по совершенствованию управления в сфере гражданской авиации".
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно указу, в "Список должностных лиц, обеспеченных специальной государственной связью" добавлен председатель правления Государственного агентства гражданской авиации при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.
Председатель правления Агентства также добавлен в "Список должностных лиц, обеспечиваемых специальной мобильной государственной связью".
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