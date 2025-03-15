Президент Ильхам Алиев наградил Насира Абдулкарима Абдуррахмана орденом "Достлуг"

За особые заслуги в развитии дружественных связей и сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Государством Палестина Насир Абдулкарим Абдуррахман награжден орденом "Достлуг".

В связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.