https://news.day.az/officialchronicle/1737359.html Президент Ильхам Алиев наградил Насира Абдулкарима Абдуррахмана орденом "Достлуг" - Распоряжение За особые заслуги в развитии дружественных связей и сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Государством Палестина Насир Абдулкарим Абдуррахман награжден орденом "Достлуг". В связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Президент Ильхам Алиев наградил Насира Абдулкарима Абдуррахмана орденом "Достлуг" - Распоряжение
За особые заслуги в развитии дружественных связей и сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Государством Палестина Насир Абдулкарим Абдуррахман награжден орденом "Достлуг".
В связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре