Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о расширении территории Балаханского промышленного парка

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о расширении территории Балаханского промышленного парка.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно распоряжению, Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено в течение трех месяцев принять меры по передаче в пользование Открытому акционерному обществу "Təmiz Şəhər" с правом аренды земельного участка площадью 18,415 гектара, расположенного в поселке Балаханы Сабунчинского района города Баку и находящегося в пользовании Завода по сжиганию твердых бытовых отходов Баку, с целью расширения территории Балаханского промышленного парка и представить информацию Президенту Азербайджанской Республики, решить другие вопросы, вытекающие из распоряжения.

Министерству экономики Азербайджанской Республики, Исполнительной власти города Баку и Азербайджанскому инвестиционному холдингу поручено принять необходимые меры для решения вопросов, вытекающих из данного распоряжения.