Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и Иран участвуют в значимых международных проектах

Азербайджан и Иран участвуют в значимых международных проектах.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев на проходящем в Баку азербайджано-иранском бизнес-форуме.

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