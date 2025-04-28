https://news.day.az/officialchronicle/1748518.html Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и Иран участвуют в значимых международных проектах Азербайджан и Иран участвуют в значимых международных проектах. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев на проходящем в Баку азербайджано-иранском бизнес-форуме. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и Иран участвуют в значимых международных проектах
Азербайджан и Иран участвуют в значимых международных проектах.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев на проходящем в Баку азербайджано-иранском бизнес-форуме.
Новость обновляется
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