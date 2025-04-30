Президент Ильхам Алиев внес изменения в указ об обеспечении деятельности СГБ

Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в указ об обеспечении деятельности Службы государственной безопасности.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, данным документом утверждены изменения в указе Президента Азербайджанской Республики от 13 января 2016 года № 724 "Об обеспечении деятельности Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики".

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из данного указа.