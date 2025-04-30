https://news.day.az/officialchronicle/1749095.html Президент Ильхам Алиев внес изменения в указ об обеспечении деятельности СГБ Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в указ об обеспечении деятельности Службы государственной безопасности.
Президент Ильхам Алиев внес изменения в указ об обеспечении деятельности СГБ
Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в указ об обеспечении деятельности Службы государственной безопасности.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, данным документом утверждены изменения в указе Президента Азербайджанской Республики от 13 января 2016 года № 724 "Об обеспечении деятельности Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики".
Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из данного указа.
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