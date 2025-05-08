Президент Ильхам Алиев выделил 5 миллионов манатов на строительство канатной дороги в Балакене

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах, связанных с проектированием и строительством пассажирской канатной дороги в парке Гейдара Алиева в Балакенском районе.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно распоряжению, на проектирование и строительство пассажирской канатной дороги в парке Гейдара Алиева в Балакенском районе из резервного фонда Президента Азербайджанской Республики, предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2025 год, министерству цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики выделены 5 (пять) миллионов манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в размере, указанном в распоряжении.

Министерству экономики Азербайджанской Республики поручено предусмотреть указанные в данном распоряжении финансовые средства, необходимые для продолжения строительства пассажирской канатной дороги, в проекте государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2026 год при распределении расходов на государственные капитальные вложения.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.