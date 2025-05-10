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Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась кадрами из поездки с Президентом Ильхамом Алиевым в село Дашалты Шушинского района - ФОТО

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram кадрами из поездки с Президентом Ильхамом Алиевым в село Дашалты Шушинского района. Day.Az представляет публикацию: