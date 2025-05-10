Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась кадрами из поездки с Президентом Ильхамом Алиевым в село Дашалты Шушинского района

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram кадрами из поездки с Президентом Ильхамом Алиевым в село Дашалты Шушинского района.

Как передает Day.Az, в публикации говорится:

"09.05.2025. Дашалты. Шуша".