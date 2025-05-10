https://news.day.az/officialchronicle/1751578.html Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась кадрами из поездки с Президентом Ильхамом Алиевым в село Дашалты Шушинского района - ФОТО Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram кадрами из поездки с Президентом Ильхамом Алиевым в село Дашалты Шушинского района. Day.Az представляет публикацию:
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась кадрами из поездки с Президентом Ильхамом Алиевым в село Дашалты Шушинского района - ФОТО
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram кадрами из поездки с Президентом Ильхамом Алиевым в село Дашалты Шушинского района.
Как передает Day.Az, в публикации говорится:
"09.05.2025. Дашалты. Шуша".
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