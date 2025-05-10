В Баку с участием Лейлы Алиевой и Арзу Алиевой прошла очередная акция по посадке деревьев

10 мая на пустыре на Зыхском шоссе в Сураханском районе прошла акция по посадке деревьев с участием вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой и руководителя Баку Медиа Центра Арзу Алиевой.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, акция посвящена 102-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

В ходе мероприятия, проведенного при активном участии волонтеров IDEA и поддержке Бакинский службы благоустройства, на территории было высажено 1000 оливковых деревьев, наряду с озеленением, были проведены работы по благоустройству. Планируется внедрить систему капельного орошения для эффективного полива деревьев и предотвращения потерь воды.

Отметим, что мероприятие организовано как заключительная акция, завершающая работы по озеленению, проводимые на данной территории в рамках регулярных кампаний по посадке деревьев вдоль дороги Зых-Аэропорт.

На мероприятии также была представлена информация о веб-сайте и аккаунтах в социальных сетях социального проекта "Наша кухня", реализуемого по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой. Основная цель проекта - обеспечить малообеспеченные семьи и нуждающихся лиц горячим питанием, создать для них среду любви и заботы и еще больше укрепить дух солидарности в нашем обществе. С начала деятельности волонтеры "Нашей кухни" обеспечили горячим питанием сотни тысяч людей, проживающих в Баку и прилегающих регионах, привнеся тепло и надежду в их повседневную жизнь.