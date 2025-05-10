Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями в новых частных домах, построенных в селе Кенгерли Агдамского района

10 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в новых частных домах, построенных в селе Кенгерли Агдамского района.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на первом этапе сюда планируется переселить 1279 человек. Уже построено 292 частных жилых дома. Это - двух-, трех-, четырех- и пятиквартирные дома. С учетом численности населения, которое планируется здесь разместить, под первый этап строительства села выделена территория площадью 72,5 гектара.