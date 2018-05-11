Возмутительная правда об армянском парламенте

В Армении все знали, что многие депутаты из "большинства" (РПА) - это состоятельные бизнесмены или их "шестерки". Чего греха таить, для работы в парламенте у них просто не было времени, поскольку им приходилось серьезно заниматься гораздо более важным и неотложным делом личного обогащения. Тем более, что едва ли не каждый второй из них - ещё и монополист в своей бизнес-отрасли.

Но, несмотря на это, все они исправно получали свою высокую зарплату, хотя их практическое депутатское безделье не стоило и ломаного гроша.

Вся эта непрезентабельная публика, всеми правдами и неправдами проникшая в армянский парламент, отнюдь не была одержима жаждой законотворчества. Они стали депутатами исключительно ради мандатов, которые не только обеспечивают их личную неприкосновенность, но и "крышуют" бизнес.

Но как бы то ни было, а вчера в Армении произошел забавный случай.

Дело в том, что на днях владельцы компании "Гранд Холдинг" Микаел и Карен Варданяны заявили, что содействуют и присоединяются к инициированному Николом Пашиняном движению.

А вчера эти братья-бизнесмены сделали свой второй шаг, распространив заявление о том, что представленные холдингом (!) в Национальном собрании беспартийные депутаты Григор Авалян и Армен Бабаян возвращают свои мандаты. Это решение Варданяны прокомментировали следующим образом: "По нашему мнению, в Национальном собрании новой Армении в бизнесменах более необходимости не будет. Мы никогда не были членами какой-либо партии. Наша политика - это наша работа и наша борьба на благо развития экономики нашей страны. Мы всегда были, есть и будем рядом с нашим народом".

Итак, на первый взгляд может показаться, что братья Варданяны делают очень честный шаг. Но это лишь на первый взгляд. В действительности происходят совершенно другие вещи.

Во-первых, они впервые публично признаются, что по одному депутату в рядах саргсяновского РПА и дашнакского АРФД были их ставленниками в парламенте, и теперь они всего лишь увольняют их. Причем оба они не были бизнесменами, и братья Варданяны признались, что безликие депутаты были выразителями их бизнес-интересов. То есть, они буквально признались в том, что любой бизнес в этой стране должен был иметь свою крышу в парламенте.

С другой стороны, многие сейчас задаются вопросом, а именно, почему они это делают. Пока может иметь одно объяснение: они нашли новую крышу, но уже в правительстве. В противном случае вряд ли так спешили бы, тем более что новые выборы не за горами.

Теперь, если правительство революционера Никола Пашиняна действительно демократичное, оно должно закрыть "Гранд Холдинг". В Армении вроде бы хозяйственным субъектам запрещено иметь депутатов и фракции, участвовать в выборах как хозяйственные субъекты либо покупать мандаты у других партий.

И если при Серже Саргсяне к этим молодым людям проявляли снисходительность и не лишали их свободы и собственности, более того, разрешали проникнуть в парламент, то это не означает, что "доброта Сержа Сарсяна" должна властвовать в этой стране после его ухода.

Сможет ли теперь Пашинян продемонстрировать свое уважительное отношение к закону?

Как показывают последние его шаги, это вряд ли..

Садиг Ахмедов