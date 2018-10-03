Парламент Армении не смог начать работу - никто не пришел

Армянский парламент не смог начать очередное заседание в среду из-за отсутствия кворума, передает Day.Az со ссылкой на Новости-Армения.

Из необходимых для обеспечения кворума 53-х депутатов зарегистрировались только 41. Всего в армянском парламенте 105 депутатов.

Как отметил в данной связи спикер Национального Собрания Армении Ара Баблоян, в соответствии с регламентом НС регистрация будет продолжена пока не наберется необходимое количество голосов, но не дольше 4-х часов. При обеспечении квроума спикер объявит о начале заседания, а в случае необеспечения - заседание считается недействительным.

При этом депутаты предложили не расходиться и подождать коллег в зале заседаний.

Накануне после принятия парламентом законопроекта, предусматривающего недопущение роспуска НС, премьер-министр Армении Никол Пашинян вывел людей на улицы и заявил на спонтанном митинге об увольнении министров от партий "Процветающая Армения" (ППА) и АРФ Дашнакцутюн, а также о том, что после того, как приказы об увольнениях де-юре вступят в силу, он подаст в отставку.