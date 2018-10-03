Царукян и Саргсян ничего не обещали Пашиняну - Заявление

В ходе начавшихся во вторник вечером митингов у здания армянского парламента, премьер Никол Пашинян встретился с членами парламентских франкций, проголосовавших за изменения в закон о регламенте законодательного органа. После встречи он сообщил собравшейся толпе, что достигнута договоренность о досрочных выборах и что фракции РПА, ППА и дашнаков не будут выдвигать своих кандидатов на пост главы правительства.

Информацию о достижении договоренности сразу же опроверг вице-спикер, член РПА Эдуард Шармазанов. "В основном, это были не столько переговоры, сколько доклад премьер-министра о его мнении. Переговоры - это когда бывают взаимные уступки, желание друг друга услышать или диалог", - рассказал Шармазанов в интервью изданию "Жоговурд".

Вслед за ним с аналогичным заявлением выступил другой вице-спикер - член партии "Процветающая Армения" Микаел Мелкумян.

Как сообщает aysor.am, он опроверг заявление премьер-министра Никола Пашиняна о договоренности не выдвигать кандидата на пост премьера и проведении внеочередных выборов в декабре.

"Окончательного решения и договоренности нет. Мы заслушали информацию правительства. Были аргументы и контраргументы. Правительство осталось при своем мнении. Договоренностей нет", - сказал М.Мелкумян журналистам.

По его словам, внеочередные выборы должны состояться в мае-июне 2019 года.

Султан Керим