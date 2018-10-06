Огтай Асадов примет участие в третьей встрече председателей парламентов стран Евразии

Делегация во главе с председателем Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Огтаем Асадовым примет участие в третьей встрече председателей парламентов стран Евразии, которая пройдет в турецкой Анталье 8-9 октября. В мероприятии примут участие представители парламентов более 40 стран и ряда международных организаций. Об этом говорится в субботу в сообщении аппарата парламента, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В состав делегации входят председатель парламентского комитета Али Гусейнли, депутаты Ханлар Фатиев, Агалар Велиев, глава аппарата парламента Сафа Мирзоев и другие официальные лица.

На встрече будет обсуждаться тема "Экономическое сотрудничество в Евразии". Председатель Милли Меджлиса выступит по этой теме. Также запланирован ряд встреч спикера с главами делегаций, участвующих в мероприятии.

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