"Дегенераты, шуты и клоуны" - что говорят армяне о своих новых депутатах

В Армении начал работу новый парламент. Как и ожидалось, парламент, сформированный после апрельского переворота, должен стать спасителем и устроителем новой Армении. В него, как, опять же, ожидалось, должны были войти лучшие умы страны, специалисты и профессионалы, способные поднять Армению с колен и все такое.

Вместо этого Армения получила тусовку из случайных людей, очень довольных своими мандатами, но плохо соображающими, что с ними делать.

Самое главное - это то, что говорим об этом не мы. Мы лишь повторяем то, что говорят о новом парламенте, исходя из его первого заседания, в самой Армении.

Начало работы НС 7-го созыва показало, что строительство здания нового цирка на столичной улице Агатангехоса спокойно можно замедлить и даже прекратить, так как расположенный на проспекте Баграмяна парламент впредь будет цирком. Не слишком ли большой роскошью для Еревана будет обладание сразу двумя цирками?

Таким вопросом задалось издание 7or.am, комментируя начавшуюся сегодня работу нового парламента.

По мнению автора материала, если предыдущий парламент напоминал зоопарк и отчасти место дислокации клиентов Сержа Саргсяна, то новый уж точно стал цирком. Нехватки в клоунах и шутах здесь не наблюдается. Представляющий нацменьшинство депутат Князь Хасанов полтора года назад был благодарен Сержу Саргсяну, а сейчас - Николу Пашиняну. Раньше он заискивал перед РПА, а сейчас - перед "Моим шагом".

Участвовавшие в первом заседании парламента Гарегин II и назначенный Сержем Саргсяном президентом Армен Саркисян были не в настроении, но вынужденно выступили с напутственным словом - чувствовалось, что они брезгуют той аудиторией, перед которой выступают, и это было взаимно.

Состав нового парламента отличается от предыдущего лишь по форме, а в содержательном плане всё по-старому или даже хуже. Раньше депутатом был шурин Тарона Маргаряна, а сейчас - Никола Пашиняна. Родственников, сватов, знакомых и друзей в парламент приводили и раньше, привели и сейчас.

Раньше зубоскаливших в правящей фракции было лишь несколько человек - Галуст Саакян, Лфик Само, Шмайс, Сейран и Манвел, остальные же в основном знали свое дело, а сейчас толковых депутатов в составе правящей фракции можно пересчитать по пальцам одной руки. Остальные страдают дебилизмом. Сейчас невольными шутами стали практически все депутаты во главе с революционной фифой Лилит Макунц.

Судя по всему, поводов для радости у журналистов и гордых граждан будет хоть отбавляй. Вместо индийских сериалов женщины за 45 из числа болельщиц Пашиняна впредь смогут следить за работой парламента. Достаточно поднести микрофон любому из депутатов от фракции "Мой шаг", как каждый из них изольется полноводной рекой, дав предостаточно пищи для авторов юмористических передач. От сформированного из сил во главе с "духовитым" Николом Пашиняном, законодателем-собственником Гагиком Царукяном и "классическим" Эдмоном Марукяном парламента ничего другого и не ожидалось.

На фоне представляющих правящую силу клоунов и шутов Галуст сможет казаться источником мудрости, Сейран - свободным философом, Лфик - пионером политологии, Манвел - скромным законодателем, а Шмайс - культурно вторгшимся в парламент депутатом.

Обладающие лицом одного человека - Никола Пашиняна - эти депутаты станут, подобно советским дояркам и комбайнерам, аплодирующей лидеру и нажимающей кнопки биомассой.

Кстати, было удивительно, что члены "Моего шага" не начали заседание с "гмп-гмп-ху". Пожалуй, в регламент НС нужно внести соответствующий пункт, чтобы перед каждым заседанием парламента раздавалось это барабанное приветствие, иначе не будет понятно, кто входит в состав правящей фракции, а кто - классический "оппозиционер", написало армянское издание.

Султан Керим