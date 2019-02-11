Улучшение благосостояния народа - один из главных направлений политического курса Президента Ильхама Алиева

Одним из главных направлений политического курса Президента Азербайджана является еще большее улучшение благосостояния народа. Об этом, как передает Day.Az, сказал Trend в понедельник заместитель председателя комитета Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана по труду и социальной политике Рауф Алиев.

Он подчеркнул, что в центре политического курса, проводимого главой государства, находятся граждане Азербайджана.

"Распоряжение Президента Азербайджана об увеличении минимальной ежемесячной зарплаты - наглядный этому пример. Данным распоряжением с первого марта 2019 года минимальная ежемесячная зарплата повысится на 50 манатов и составит 180 манатов, что больше нынешней минимальной зарплаты на 38,5 процента. Благодаря этому повышению минимальная ежемесячная зарплата была доведена до уровня прожиточного минимума по стране - 180 манатов. Согласно подсчетам, увеличение минимальной зарплаты затронет до 600 тысяч работников по республике. В связи с увеличением минимальной зарплаты из госбюджета будут выделены 400 миллионов манатов, а за десять месяцев 2019 года - до 335 миллионов манатов. Необходимо отметить, что в результате проводимой руководством страны социально-направленной политики за последние 15 лет зарплаты в Азербайджане выросли в 7 раз, минимальная зарплата - в 6,5 раза", - сказал Алиев.

Депутат отметил, что распоряжением главы государства об индексации страховой части трудовых пенсий в соответствии с темпом роста средней ежемесячной номинальной зарплаты по республике в 2018 году министерство труда и социальной защиты населения к первому января 2019 года обеспечило увеличение страховой части трудовых пенсий всех видов, а также индексацию пенсионного капитала страховой части частных счетов в системе индивидуального учета. Это повышение в целом затронет 1318,4 тысячи пенсионеров.

Зампредседателя парламентского комитета подчеркнул, что проводимая под руководством Президента Азербайджана Ильхама Алиева всесторонняя политика, в центре которой всегда стоят граждане Азербайджана, направлена на еще большее улучшение социального благосостояния народа, и эта успешная политика будет продолжаться и впредь.

Напомним, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев восьмого февраля подписал распоряжение об увеличении минимальной ежемесячной заработной платы и внесении изменений в распоряжение "Об увеличении минимальной заработной платы" от 25 декабря 2017 года.

Согласно распоряжению, с первого марта 2019 года размер минимальной ежемесячной заработной платы будет составлять 180 манатов.